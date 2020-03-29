Біатлон: жіноча збірна України отримає іноземного тренера
Жіноча збірна України з нового сезону може отримати нового головного тренера. Ним може стати наставник чоловічої команди словак Юрай Санітра.
Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що поки рано говорити про призначення Санітри у жіночу команду.
За його словами, спортсменки самі вирішуватимуть, хто їх тренуватиме.
Читайте також Підсумки біатлонного сезону: історичне срібло України і драматична розв'язка у Контіолахті
Подивимося, зараз поки рано про це говорити. Сезон був дуже важкий. Потрібно відпочити, зібратися з думками, пережити всі пандемії. Тоді вже будемо сідати й обговорювати. З кожним спортсменом будемо розмовляти, пропонувати, а вони вже будуть самі вибирати, що вважатимуть за потрібне,
– сказав Бринзак в інтерв'ю XSPORT.
Наразі більшість українських біатлоністок мають персональних тренерів, у той час як чоловіча команда одного – Юрая Санітру.
Хто тренує українських біатлоністок?
- Валентина Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І., Бондаренко В.М.
- Віта Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І.
- Юлія Джима – Урош Велепець
- Олена Підгрушна – Бунт О.Є., Починок І. М., Гояць Я.Є., Опанасенко М.П.
- Анастасія Меркушина – Ірина Меркушина, Олег Меркушин
- Дар'я Блашко – Махлаєв В.А, Воробйов Б.Ф, Бельський Е.А
- Лесніков Валерій – командний тренер збірної України
Минулий сезон не увінчався великою кількістю медалей для українських дівчат. На чемпіонаті світу українки вибороли бронзу в естафеті.
На старті сезону Юлія Джима здобула срібло в індивідуальній гонці.
Через невдалі результати жіночої команди Бринзак у січні анонсував зміни. Тоді він заявив, що біатлоністки погодилися з тим, що повинен бути один тренер для всіх.
Як здобутки Санітри в чоловічій команді? Під керівництвом словацького тренера Україна отримала першого чемпіона світу серед чоловіків. Ним у 2019 році став Дмитро Підручний. У 2020 році чоловіча команда здобула срібло в естафеті, що стало першою нагородою для українців з 2011 року.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже: ексфутболіст збірної України про карантинсьогодні , 14:34
-
Стала відома несподівана причина, чому Хачеріді не грає за брестське "Динамо"сьогодні , 10:14
-
Усик дав невтішний прогноз для української економікисьогодні , 11:50
-
"Барселона" прийняла несподіване рішення щодо головного тренерасьогодні , 15:34
-
Лідер "Шахтаря" взяв участь у челенджі Усика: відеосьогодні , 16:38
-
Батько відомого британського боксера помер через коронавіруссьогодні , 17:09