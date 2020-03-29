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Біатлон: жіноча збірна України отримає іноземного тренера

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Біатлон: жіноча збірна України отримає іноземного тренера / xsport.ua

Жіноча збірна України з нового сезону може отримати нового головного тренера. Ним може стати наставник чоловічої команди словак Юрай Санітра.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що поки рано говорити про призначення Санітри у жіночу команду.

За його словами, спортсменки самі вирішуватимуть, хто їх тренуватиме.

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Подивимося, зараз поки рано про це говорити. Сезон був дуже важкий. Потрібно відпочити, зібратися з думками, пережити всі пандемії. Тоді вже будемо сідати й обговорювати. З кожним спортсменом будемо розмовляти, пропонувати, а вони вже будуть самі вибирати, що вважатимуть за потрібне,
– сказав Бринзак в інтерв'ю XSPORT.

Наразі більшість українських біатлоністок мають персональних тренерів, у той час як чоловіча команда одного – Юрая Санітру.

Хто тренує українських біатлоністок?

  • Валентина Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І., Бондаренко В.М.
  • Віта Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І.
  • Юлія Джима – Урош Велепець
  • Олена Підгрушна – Бунт О.Є., Починок І. М., Гояць Я.Є., Опанасенко М.П.
  • Анастасія Меркушина – Ірина Меркушина, Олег Меркушин
  • Дар'я Блашко – Махлаєв В.А, Воробйов Б.Ф, Бельський Е.А
  • Лесніков Валерій – командний тренер збірної України

Минулий сезон не увінчався великою кількістю медалей для українських дівчат. На чемпіонаті світу українки вибороли бронзу в естафеті.

На старті сезону Юлія Джима здобула срібло в індивідуальній гонці.

Через невдалі результати жіночої команди Бринзак у січні анонсував зміни. Тоді він заявив, що біатлоністки погодилися з тим, що повинен бути один тренер для всіх.

Як здобутки Санітри в чоловічій команді? Під керівництвом словацького тренера Україна отримала першого чемпіона світу серед чоловіків. Ним у 2019 році став Дмитро Підручний. У 2020 році чоловіча команда здобула срібло в естафеті, що стало першою нагородою для українців з 2011 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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