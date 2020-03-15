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Білодід показала романтичне фото в ліжку

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Дарія Білодід / instagram.com

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показали ніжні фото у ліжку, які зробила у Греції.

Спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото Білодід позує у рожевій піжамі на білій постелі. 

Сонячні та позитивні ранки,
 – підписала своє фото спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunny and positive morning ️

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

До слова, Дарія Білодід стала однією з найращих українських спортсменів 2019 року.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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