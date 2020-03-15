Білодід показала романтичне фото в ліжку
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показали ніжні фото у ліжку, які зробила у Греції.
Спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в інстаграмі.
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На фото Білодід позує у рожевій піжамі на білій постелі.
Сонячні та позитивні ранки,
– підписала своє фото спортсменка.
До слова, Дарія Білодід стала однією з найращих українських спортсменів 2019 року.
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