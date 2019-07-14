Більше праці – більше успіху: приваблива легкоатлетка Рижикова поділилася мотивуючим фото

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, Анна Рижикова поділилася спортивним фото.

На світлині легкоатлетка позує у відкритому зеленому спортивному костюмі на даху на фоні неба.

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Кадр виглядає дуже живим і мотивуючим: спортсменка злегка зависла у повітрі під час стрибка зі скакалкою.

Чим важче працюєш, тим частіше удача посміхається тобі,

– підписала фото Рижикова.

З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".

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Чим важче працюєш, тим частіше удача посміхається тобі