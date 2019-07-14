Більше праці – більше успіху: приваблива легкоатлетка Рижикова поділилася мотивуючим фото
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, Анна Рижикова поділилася спортивним фото.
На світлині легкоатлетка позує у відкритому зеленому спортивному костюмі на даху на фоні неба.
Читайте також: Весела і приваблива: які фото постить в Instagram українська бігунка Анна Рижикова
Кадр виглядає дуже живим і мотивуючим: спортсменка злегка зависла у повітрі під час стрибка зі скакалкою.
Чим важче працюєш, тим частіше удача посміхається тобі,
– підписала фото Рижикова.
З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Чим важче працюєш, тим частіше удача посміхається тобі
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі