Бій зіркового Джошуа перебуває під загрозою зриву через допінг

Дебютний поєдинок в США чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) проти Джаррелла Міллера (23-0-1, 20 КО) знаходиться під загрозою зриву.

Незалежне агентство VADA виявило в організмі Міллера заборонений препарат ендуробол. Позитивну допінг-пробу американський претендент здав 20 березня, повідомляє ESPN.

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Представники Міллера повідомили, що знаходяться в процесі отримання додаткової інформації від Асоціації добровільного тестування на допінг (VADA). Сам боксер продовжує підготовку до бою.

Тепер Міллеру належить провести зустріч з Атлетичною комісією штату Нью-Йорк, яка, найімовірніше, відбере у нього ліцензію.

Цікаво, що у Ентоні Джошуа вдруге за останні півтора року може змінитися суперник перед обов'язковим захистом титулу. Восени 2017-го британець повинен був в Кардіффі битися з Кубратом Пулєвим, але болгарин отримав травму і вибув з поєдинку. В результаті Джошуа провів бій з Карлосом Такамою, якого пройшов технічним нокаутом в 10 раунді.

До слова, бій Джошуа – Міллер повинен був відбутися 1 червня в Нью-Йорку на Madison Square Garden.

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