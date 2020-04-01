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Бій Хабіб – Фергюнсон може пройти в Білорусі – несподівана заява батька Нурмагомедова

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Хабіб Нуромагомедов / Getty Images

Батько непереможного бійця ММА Хабіба Нурмагомедова (28-0) Абдулманап запропонував нове місце для проведення бою сина проти претендента на пояс UFC у легкій вазі Тоні Фергюсона (25-3).

Можливо, пандемія коронавірусу допоможе організувати бій в Білорусі, про що заявив батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Абдулманап Нурмагомедов.

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Росія пропонувала Казань, Єкатеринбург, Москву. Хотіли в Абу-Дабі... Не знаю, що вийде. Главі Білорусі – Лукашенко – величезне дякую. За те, що запропонував. Чому б не розглянути цю країну? Думаю, це один з найкращих варіантів,
– заявив Нурмагомедов-старший.

Водночас Нурмагомедов в інстаграмі повідомив, що, ймовірно, бій проти Фергюсона таки буде скасований.

Хабіб – Фергюсон: головне

  • Поєдинок між бійцями зривався вже чотири рази. Попередній раз зустріч Хабіба і Фергюсона не відбулася у квітні 2018-го.
  • Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
  • Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
  • За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Змішані єдиноборства Новини Білорусі Новини Спорту Хабіб Нурмагомедов Спорт
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