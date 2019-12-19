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Названо наступного суперника та дату бою Олександра Усика

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Олександр Усик / Getty Images

Промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн не хоче, щоб боксер наступний бій провів проти чемпіона світу у важкій ваговій категорії за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO Ентоні Джошуа. Хірн, до слова, теж є промоутером і Джошуа.

Усик є одним із претендентів на бій проти Джошуа за чемпіонський титул за версією WBO. Однак за версією IBF обов'язковим претендентом на бій з Джошуа є болгарин Кубрат Пулєв. Саме бій Джошуа – Пулєв, скоріш за все, і відбудеться у квітні 2020 року. 

"Нам потрібно поговорити та досягти консенсусу між організаціями. Писали і в IBF, і в WBO. Хто буде першим? Не можна просто тримати Ентоні до тих пір, щоб потім сказати, що один титул потрібно здати. Є система ротації, яка хронологічно каже, хто йде першим. Це IBF", – заявив Едді Хірн в коментарі BoxingScene.

Хоча Джошуа наступний бій хоче провести проти Усика

Натомість Усик наступний бій проведе проти Дерека Чісори. Він може відбутися 7 березня.

"Якщо Усик проведе бій проти Чісори, і цей поєдинок буде значущим у важкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися неймовірним, і відбудеться у другому півріччі", – впевнений Едді Хірн.

Та на заваді цього поєдинку може стати бій між Уайлдером та Ф'юрі, який відбудеться 22 лютого. На кону стоятиме пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Джошуа ж прагне стати абсолютним чемпіоном світу, тому може провести бій з переможцем цієї пари.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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