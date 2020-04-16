Бій Усика в Саудівській Аравії, запуск телеканалу "Шахтаря" та інші новини спорту 15 квітня

У середу, 15 квітня, трапилося небагато подій у світі спорту. Однак про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Бій Усик – Чісора хочуть провести в Саудівські Аравії

Промоутер Едді Хірн, який займається організацією найближчих великих боїв Олександр Усик – Дерек Чісора і Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв, не виключив, що ці події можуть бути перенесені з Великобританії.

До слова Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку

За словами Хірна, бій Усика проти Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію. Усик та Чісора мали зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія) на арені O2. Поєдинок перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Телеканал "Шахтаря" розпочав мовлення

Донецький "Шахтар" запустив клубний телеканал FCSD. Канал розпочав мовлення о 14:00 та доступний користувачам Oll.tv і "Воля TV". Першим був показаний в записі фінал Кубка УЄФА 2009 року проти "Вердера".

Це перший клубний телеканал в Україні. Мовлення буде цілодобовим, транслюватимуть матчі "Шахтаря", в тому числі, архівні. Також будуть інтерв'ю з гравцями, репортажі про команду і післяматчева аналітика.

Кабмін дозволив членам збірних команд України тренуватися в умовах карантину

Кабінет Міністрів України 15 квітня розглянув зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Кабмін одноголосно підтримав рішення, щоб члени національних збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту, відновили повноцінні тренування вже з 16 квітня: біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках з інвалідністю і т.п.

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Найпрестижніша велогонка світу перенесена через коронавірус

Велгонока "Тур де Франс" перенесена у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. За новим календарем гонки Світового туру почнуться не раніше 1 серпня. "Тур де Франс" перенесений і тепер повинен пройти з 29 серпня по 20 вересня.

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