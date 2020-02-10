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Усик травмувався перед боєм з Чісорою, поєдинок можуть перенести – подробиці

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Олександр Усик травмувався / Фото з відкритих джерел

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) травмувався напередодні бою проти британця Дерека Чісори (32-9-0, 23 KO).

Британський промоутер Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналі iFL TV розповів про дату проведення бою Усика з Чісорою.

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Чому бій Усика і Чісори планується на травень? Усику слід добре залікувати лікоть, і він не встигне підготуватися до 28 березня. Ми дивилися на квітень, але це великий поспіх для нього, для його підготовки, він може бути не готовий. Бій в травні дасть Усіку достатньо часу [підготуватися до бою], що стосується червня, то там бій Джошуа,
– сказав Едді Хірн.

Зазначимо, що можлива дата бою Олександр Усик – Дерек Чісора називалася вже неодноразово. Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявляв, що, найімовірніше, бій з Дереком Чісорою відбудеться саме 28 березня 2020 року. Пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою в квітні нинішнього року.

  • За попередньою інформацією, бій Усика та Чісори може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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