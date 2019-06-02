Бій з Усиком відміняється: промоутер оголосив про реванш Джошуа з Руїсом

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) зазнав несподіваної поразки від Енді Руїса (31-1, 22 КО) і втратив свої чемпіонські титули.

Однак, за словами промоутера екс-чемпіона Едді Хірна, вже в цьому році відбудеться реванш між бійцями.

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Джошуа став недбалим. У третьому раунді він повністю контролював бій, але трапився нокдаун і він після нього не оговтався. Сьогодні був не його вечір, але він на 100% оговтається і ми проведемо реванш у Великобританії в листопаді або грудні,

– цитує Хірна Boxingscene.com.

Раніше Спорт 24 писав, що Едді Хірн, який є також промоутером Олександра Усика (16-0, 12 КО), заявляв, що український і американський боксери можуть провести бій вже в цьому році.

За його словами, у разі перемоги Джошуа над Енді Руїсом, екс-чемпіону WBA, IBF і WBO потрібно було восени провести обов’язковий захист. Однак тепер доля бою Усика з Джошуа невідома.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був першою бій в США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки і програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

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