Блогери виявили докази підкупу чиновників ФІФА для проведення ЧС-2018 в Росії

Оргкомітет "Росія-2018" при виборі країни-господині чемпіонату світу 2018 року розглядав можливість підкупу чиновників ФІФА.

Телеграм-канал Black Mirror виявив у зламаному листуванні екс-глави департаменту культури Москви Сергія Капкова свідоцтва можливого підкупу функціонерів Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з метою отримання РФ права на проведення ЧС-2018.

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У вівторок, 29 жовтня, опубліковано, зокрема, датований 15 березня 2010 року лист заступника гендиректора оргкомітету "Росія-2018" Олександра Джорджадзе, в якому міститься досьє на кожного члена виконкому ФІФА.

У файлі, який містився у розсилці, була особиста інформація про членів виконкому ФІФА і можливі методи впливу на них, аби домогтися їх прихильності перед вибором країни-господині ЧС.

Так, в документі сказано, що голос Франца Беккенбауера можна отримати за "щедру винагороду консультаційних послуг" його радника, що оцінюється у 3 млн євро і ще 1,5 млн євро у разі перемоги російської заявки.

Досягти схильності Мішеля Платіні можна через "вплив на потужних комерційних партнерів УЄФА". На Йозефа Блаттера можна вплинути через його племінника, компанія якого володіє телевізійними правами ФІФА. Голос британця Джеффа Томпсона можна отримати за цінні подарунки його дружині, а вийти на американця Чака Блейзера можна через Романа Абрамовича. Голоси інших членів виконкому ФІФА пропонується отримати простим підкупом, у деяких випадках – прямим.

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В іншому листі робиться акцент на тому, що "необхідно встановити контакт з довіреними особами членів виконкому, а також визначити в російській бізнес-еліті осіб, чиї комерційні інтереси перетинаються з інтересами членів виконкому, адже деякі з них є великими бізнесменами".

Чемпіонат світу-2018 з футболу в Росії

21-й чемпіонат світу з футболу пройшов у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Мундіаль проводився на 12 стадіонах в 11 російських містах. Це перший чемпіонат світу з футболу, на якому використовувалася система VAR. Перемогу у турнірі святкувала збірна Франції, яка переграла у фіналі збірну Хорватії (4:2).