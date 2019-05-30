Блохін відвідав фінал Ліги Європи в інвалідному візку: відео

Легендарний український футболіст Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи між лондонськими "Челсі" і "Арсеналом".

Володар "Золотого м'яча" прибув на Олімпійський стадіон в Баку на інвалідному візку, повідомляє видання "Советский спорт".

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Видання повідомляє, що це пов'язано з тим, що Блохін сильно кульгає.

Олег Блохін – один з кращих радянських футболістів в Україні, провів 432 матчі за "Динамо" і забив 215 голів. Також виступав за австрійський "Форвертс" і кіпрський "Аріс".

В якості тренера працював з низкою грецьких клубів, очолював ФК Москва і київське "Динамо", а головним досягненням для Блохіна став вихід збірної України в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2006 року в Німеччині.

У фіналі Ліги Європи "Челсі" переміг "Арсенал" з рахунком 4:1, позбавивши команду Унаї Емері можливості виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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