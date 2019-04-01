Блок-шот українського баскетболіста став окрасою в чемпіонаті Іспанії: відео

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Артем Пустовий
Артем Пустовий / facebook.com/FCBbasket

Команди українських баскетболістів В'ячеслава Кравцова та Артема Пустового здобули перемоги в рамках чемпіонату Іспанії.

"Барселона" Пустового на власному паркеті розгромила "Манресу", а "Фуенлабрада" Кравцова виявилася сильнішою за "Мурсію".

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Барселона – Манреса 107:71 (32:14, 27:16, 18:19, 30:22)

Уже в першій чверті баскетболісти "Барселони" захопили ініціативу й повели в рахунку. На велику перерву господарі паркету пішли з комфортною перевагою +29.

Усе, що вдалося гостям, – це виграти третю чверть. В останній чверті баскетболісти "Барселони" довели матч до логічної перемоги.

Українець Пустовий набрав 10 очок, а також зробив 3 підбирання. Наразі "Барселона" лідирує у чемпіонаті Іспанії.

Фуенлабрада – Мурсія 101:93 (18:24, 27:23, 31:24, 25:22)

Досить напруженим матч був між "Фуенлабрадою" та "Мурсією". Гості досить впевнено виграли першу чверть і змусили господарів відіграватися. До великої перерви "Фуенлабрада" скоротила відставання до двох балів.

По перерві домінувати почали гравці "Фуенлабради", які не тільки відігралися, але й пішли у відрив. "Мурсії" вдалося тільки скоротити відставання до 8 очок.

Українець Кравцов набрав 12 очок та здійснив 4 підбирання. Також він зробив два блок-шоти, один з яких виявився надзвичайно ефектним.

Команда Кравцова у турнірній таблиці тільки на 13 місці.

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Теги: Спорт Баскетбол
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