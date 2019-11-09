Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто переміг у жорсткому змаганні за кубок України

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 9 листопада – у Кривому Розі відбувся перший етап кубка України зі стронгмену.

Перша вправа "Трагпул" – тяга вантажівки за собою на відстань 20 метрів. Вага вантажівки – 8,5 тон. Перемагає той, хто зробить це якнайшвидше.

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Володимир Климко виконує першу вправу.

Володимир Климко посів перше місце, виконавши вправу за 24 секунди.



Рейтинг після вправи "Трагпул".

Друга вправа "фермерська прогулянка" – перенесення двох вантажів вагою 160 кілограм на 20 метрів. Переможцем стає той, хто дійде до фінішу першим.



Олександр Кочергін та Руслан Петруня – під час проходження "фермерської прогулянки"

Після другої вправи у лідери вибивається Євген Корчун, який здолав дистанцію за 13,84 секунд. Проте його наздоганяють Олександр Кочергін та Руслан Петруня.



Загальний рейтинг після вправи "фермерська прогулянка"

Третє завдання – станова тяга. Спортсмени повинні підійняти штангу вагою 280 кілограм максимальну кількість разів.



Олександр Кочергін підійняв штангу 9 разів

Найкраще проявив себе Олександр Кочергін, який зумів підійняти штангу 9 разів.



Рейтинг після третього завдання

Хто переміг у змаганнях – дивіться у відео програми.