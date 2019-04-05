Боковий суддя суворо нокаутував футболіста у чемпіонаті Нідерландів: відео

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Боковий суддя
Боковий суддя / Вікіпедія

У матчі чемпіонату Нідерландів між VV UNO і SV Geel-Wit сталася бійка між гравцями, яка призвела до серйозних налідків.

Під час самого дійства на поле навіть вибіг боковий суддя і завдав удар зі спини голкіперу VV UNO. Після несподіваної атаки, гравець впав на газон, втративши свідомість.

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Як з'ясувалося пізніше, 34-річний суддя, Леннерт Бомер, раніше виступав за SV Geel-Wit. Зараз він затриманий поліцією, ведеться розслідування.

У той же час, керівництво Wit оголосило про те, що: "Geel-Wit і UNO зустрінуться, щоб обговорити цей шокуючий інцидент і відновити відносини між гравцями і клубами".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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