Боковий суддя суворо нокаутував футболіста у чемпіонаті Нідерландів: відео

У матчі чемпіонату Нідерландів між VV UNO і SV Geel-Wit сталася бійка між гравцями, яка призвела до серйозних налідків.

Під час самого дійства на поле навіть вибіг боковий суддя і завдав удар зі спини голкіперу VV UNO. Після несподіваної атаки, гравець впав на газон, втративши свідомість.

Читайте також: Батько Мессі потрапив у ДТП й був доставлений у поліцейську дільницю



Як з'ясувалося пізніше, 34-річний суддя, Леннерт Бомер, раніше виступав за SV Geel-Wit. Зараз він затриманий поліцією, ведеться розслідування.

У той же час, керівництво Wit оголосило про те, що: "Geel-Wit і UNO зустрінуться, щоб обговорити цей шокуючий інцидент і відновити відносини між гравцями і клубами".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram