Боковий суддя суворо нокаутував футболіста у чемпіонаті Нідерландів: відео
У матчі чемпіонату Нідерландів між VV UNO і SV Geel-Wit сталася бійка між гравцями, яка призвела до серйозних налідків.
Під час самого дійства на поле навіть вибіг боковий суддя і завдав удар зі спини голкіперу VV UNO. Після несподіваної атаки, гравець впав на газон, втративши свідомість.
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Як з'ясувалося пізніше, 34-річний суддя, Леннерт Бомер, раніше виступав за SV Geel-Wit. Зараз він затриманий поліцією, ведеться розслідування.
У той же час, керівництво Wit оголосило про те, що: "Geel-Wit і UNO зустрінуться, щоб обговорити цей шокуючий інцидент і відновити відносини між гравцями і клубами".
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