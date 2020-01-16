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Джошуа проведе бій з Пулєвим: дата і місце

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Ентоні Джошуа / PA:Press Association

Британець Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв.

Кубрат Пулєв у своєму офіційному фейсбуці опублікував новину, що зустрінеться з Джошуа.

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Скріншот фейсбук-сторінки Пулєва

Поєдинок повинен відбутися у травні 2020 року на арені футбольного клубу "Бешикташ".

На цей момент сторона Ентоні Джошуа не підтвердила інформацію про бій. Промоутером британця є глава Matchroom Boxing Едді Хірн.

  • Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Пулєв останній бій провів 9 листопада й переміг Райделла Букера.
  • Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
  • Ймовірно, що титул WBO, яким володіє Джошуа, стане вакантним. У такому випадку за титул битиметься Олександр Усик.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Ентоні Джошуа Бокс
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