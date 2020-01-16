Джошуа проведе бій з Пулєвим: дата і місце

Британець Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв.

Кубрат Пулєв у своєму офіційному фейсбуці опублікував новину, що зустрінеться з Джошуа.

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Скріншот фейсбук-сторінки Пулєва

Поєдинок повинен відбутися у травні 2020 року на арені футбольного клубу "Бешикташ".

На цей момент сторона Ентоні Джошуа не підтвердила інформацію про бій. Промоутером британця є глава Matchroom Boxing Едді Хірн.