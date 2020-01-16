Джошуа проведе бій з Пулєвим: дата і місце
Британець Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв.
Кубрат Пулєв у своєму офіційному фейсбуці опублікував новину, що зустрінеться з Джошуа.
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Скріншот фейсбук-сторінки Пулєва
Поєдинок повинен відбутися у травні 2020 року на арені футбольного клубу "Бешикташ".
На цей момент сторона Ентоні Джошуа не підтвердила інформацію про бій. Промоутером британця є глава Matchroom Boxing Едді Хірн.
- Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
- Пулєв останній бій провів 9 листопада й переміг Райделла Букера.
- Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
- Ймовірно, що титул WBO, яким володіє Джошуа, стане вакантним. У такому випадку за титул битиметься Олександр Усик.
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