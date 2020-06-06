Український боксер Денис Берінчик порівняв український народ із громадянами у більш молодих країнах.. Спортсмен вважає, що кожен має починати із себе, але на його думку, українцям не вистачає розуму, щоб підняти рівень країни.

Про це боксер розповів у ефірі Sport Arena у Instagram. Денис Берінчик вважає, що суспільство багатьох країн мають значно вищий інтелект, ніж українці.

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Неосвічений народ України

Більша частина нашого населення – вона неосвічена, неграмотна, інтелектуально не мислить,

– заявив спортсмен.

Спортсмен зазначив, що тільки кожен сам своєю поведінкою може змінити країну. Складно зробити щось, коли люди не розуміють, що від них вимагають.

За словами боксера, у телевізорі говорять багато мудрих речей, які українці не зможуть зрозуміти.

Досягнення Дениса Берінчика