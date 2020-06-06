Боксер Берінчик назвав українців вівцями та неосвіченими громадянами – відео
Український боксер Денис Берінчик порівняв український народ із громадянами у більш молодих країнах.. Спортсмен вважає, що кожен має починати із себе, але на його думку, українцям не вистачає розуму, щоб підняти рівень країни.
Про це боксер розповів у ефірі Sport Arena у Instagram. Денис Берінчик вважає, що суспільство багатьох країн мають значно вищий інтелект, ніж українці.
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Неосвічений народ України
Більша частина нашого населення – вона неосвічена, неграмотна, інтелектуально не мислить,
– заявив спортсмен.
Спортсмен зазначив, що тільки кожен сам своєю поведінкою може змінити країну. Складно зробити щось, коли люди не розуміють, що від них вимагають.
За словами боксера, у телевізорі говорять багато мудрих речей, які українці не зможуть зрозуміти.
Досягнення Дениса Берінчика
- Срібний призер Олімпійських ігор (2012).
- Срібний призер чемпіонату світу (2011).
- Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).
- Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).
- Заслужений майстер спорту України з боксу.
- Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.