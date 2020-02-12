Боксер Чухаджян про бій у Росії: Я не мав права упустити шанс привезти ще один титул в Україну

Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) прокоментував перемогу над росіянином Сергієм Воробйовим (9-1, 6 КО) у поєдинку, який пройшов у Калінінграді (Росія).

Чухаджян у інтерв'ю Sparta Boxing Promotions відповів на нападки через те, що бився в Росії.

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Після моєї перемоги в Калінінграді в ЗМІ з'явилося дуже багато публікацій з політичним контекстом. Замість того, щоб роздяглися радість від перемоги, в медіа з'явилася критика, яка ніяк не пов'язана зі спортом.



Коли я їхав на бій, то був упевнений на 200% у перемозі. Я не мав права упустити шанс привезти ще один титул в Україну. Як тільки оголосили рахунок третього судді і мені підняли руку, то я на секунду потрапив в ступор. Я не відразу зрозумів, що мені підняли руку. Емоції непередавані, хотілося прямо кричати. Я до цього ніколи не кричав – зазвичай завжди так спокійно реагував на перемогу,

– сказав Чухаджян.

Поєдинок, який відбувався у Росії, виграв Чухаджян. Українець домінував увесь бій і двоє суддів віддали справедливу перемогу Карену.