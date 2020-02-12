24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Боксер Чухаджян про бій у Росії: Я не мав права упустити шанс привезти ще один титул в Україну

46
Карен Чухаджян / ringside24

Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) прокоментував перемогу над росіянином Сергієм Воробйовим (9-1, 6 КО) у поєдинку, який пройшов у Калінінграді (Росія).

Чухаджян у інтерв'ю Sparta Boxing Promotions відповів на нападки через те, що бився в Росії.

Варте уваги: Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію

Після моєї перемоги в Калінінграді в ЗМІ з'явилося дуже багато публікацій з політичним контекстом. Замість того, щоб роздяглися радість від перемоги, в медіа з'явилася критика, яка ніяк не пов'язана зі спортом.

Коли я їхав на бій, то був упевнений на 200% у перемозі. Я не мав права упустити шанс привезти ще один титул в Україну. Як тільки оголосили рахунок третього судді і мені підняли руку, то я на секунду потрапив в ступор. Я не відразу зрозумів, що мені підняли руку. Емоції непередавані, хотілося прямо кричати. Я до цього ніколи не кричав – зазвичай завжди так спокійно реагував на перемогу,
– сказав Чухаджян.

Поєдинок, який відбувався у Росії, виграв Чухаджян. Українець домінував увесь бій і двоє суддів віддали справедливу перемогу Карену. 

 

В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер: де чекати негоду
сьогодні
57260
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:52 Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу
Юрій Семенюк 40
сьогодні 13:04 Президент ФБУ Продивус отримав третину гонорару за мій перехід у профі, – український боксер
Ігор Саджениця 587
сьогодні 10:10 Хто найпопулярніший спортсмен України: топ-10 за кількістю підписників в Instagram
Андрій Тудовші 805
сьогодні 08:46 Ярмоленко заробляє найбільше у "Вест Хемі": названо зарплати гравців в АПЛ
Ігор Саджениця 1026
сьогодні 07:15 Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн
Юрій Семенюк 1672
Новини
Більше новин
Залиште відгук