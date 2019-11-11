Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS

Наоя Іноує – японський боксер, який народився 10 квітня 1993 року, в місті Дзама. Переможець фіналу другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в легкій вазі (до 53,5 кілограмів). Протягом кар’єри володів поясами чемпіона світу у 3 вагових категоріях, прославився, як грізний нокаутер.

Боксом почав займатися ще з дитинства, першим тренером майбутнього спортсмена став його батько. На любительському рівні мав непогані, але не надзвичайні успіхи. Аматорський рекорд становить 81 бій, 75 перемог, з яких 48 нокаутом і 6 поразок. Був призером багатьох престижних турнірів, серед яких: 3 місце на юнацькому чемпіонаті Азії, срібло у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри. На них, власне, не поїхав, а почав кар’єру професіонала.

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Підписав контракт з місцевим японським промоутером Хібуки Охаші, який гарантував Наої бої лише з боксерами з топ-50 рейтингу. Це принесло свої плоди. У четвертому поєдинку одноголосним рішенням переміг співвітчизника, майбутнього чемпіона світу у двох вагових категоріях Рьоечі Тагучі, а вже у своєму шостому поєдинку нокаутував досвідченого мексиканця Адріана Ернандеса й відібрав титул WBC в категорії до 49 кг.

Після цього молодий японець не збирався збавляти обороти. Провів один успішний захист титулу і піднявся одразу на 2 вагові категорії. Піднявся для того, щоб за два раунди буквально винести з рингу аргентинського чемпіона, досвідченого Омара Нарваеса. Для останнього це вже був 12 на черзі захист титулу WBO до 52,2 кг.

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Після цієї героїчної перемоги, яку сміло можна ставити в рівень з 12 подвигами Геракла, вболівальники почали називати маленького японця "Монстер", і не через зовнішність. Слід додати: у цьому поєдинку Іноує встановив цікаве на той час досягнення. Він найшвидше за всіх за всю історію боксу став чемпіоном світу у 2 вагових категоріях – йому знадобилося всього 8 боїв (у червні 2016 року його рекорд поб’є Василь Ломаченко, якому знадобиться всього 7 поєдинків).

В ліміті 52 кілограм "Монстер" затримався на 3 роки, за які встиг 7 раз успішно захистити свій титул. Та про нього все ще не говорили, як хотілося хлопцеві. Не найпопулярніша вага, і не найскладніші бої не приносили уродженцю Дзами бажаної слави, грошей і всесвітнього визнання. Часто експерти забували про нього і не включали навіть в топ-10 рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Задля розв'язання цих проблем, Наоя іде на штурм третьої вагової категорії. За 1 хвилину 52 секунди нокаутує британця Джеймі Макдоннелла й стає чемпіоном WBO у ліміті 53,5 кілограма. Ця перемога, окрім титулу, принесла йому й можливість взяти участь у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

В суперсерії він продовжив вражати ще сильніше. Для перемоги у чвертьфіналі йому знадобився один раунд, а для півфіналу – два раунди. Тільки вишколений уже майже 20-річною кар’єрою й 45 боями, справжній воїн Ноніто Донер зміг гідно чинити опір японському феномену. Яскравий бій пройшов всі відведені 12 раундів, хоча і закінчився одноголосним рішенням суддів на користь Іноує.

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Після перемоги в турнірі Наоя став явним лідером цієї вагової категорії. Він вже має два з чотирьох найпрестижніших титулів: WBO і WBC.

Що його чекає далі?

Після перемоги був підписаний контракт з Бобом Арумом і його промоутерською компанією Top Rank. Це має дати свої плоди. Впливовий промоутер зможе організувати для японця всі бажані поєдинки.

А найбажанішими, напевно, є уніфікації з іншими чемпіонами цього дивізіону та здобуття звання абсолютного чемпіона світу. Після цього можна чекати перехід в інші дивізіони та потенційні двобої з Гільєрмо Рігондо, Гері Расселом і навіть з колегою по Top Rank – українцем Василем Ломаченком.

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Особисте життя

Традиційно для японців веде досить закритий спосіб життя, через що дізнатися якісь подробиці особистого життя дуже скал дано. Втім відомо, що у 2015 році одружився, ім’я його нареченої не афішується, ходять чутки, що з цією дівчиною він знайомий з дитинства. В інтерв’ю говорить, що мріє про трьох потомків, з яких двоє будуть хлопчиками, а також одна дівчинка. Обіцяє заборонити їм займатися боксом.

Має молодшого брата Такума, який також боксер.

Серед хобі Іноує називає перегляд мультфільмів. Інколи згадує проте, як дивився їх в дитинстві з братом і мріяв потрапити в парк розваг Діснейленд. До речі, зараз брати регулярно відвідують цей парк в американській Каліфорнії.