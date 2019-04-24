Боксер, якому Ломаченко кинув виклик, відмовився від поясу WBC

Американський боксер Майкі Гарсія (39-1, 30 КО) відмовився від титулу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у легкій вазі. В обмін Гарсія, який підкорив чотири вагові категорії, отримав звання "почесного" чемпіона WBC.

Гарсія завоював титул WBC у січні 2017 року. Він брутально нокаутував у 3-му раунді Деяна Златичаніна з Чорногорії. Потім провів два поспіль бої в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

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Спершу Гарсія перебоксував земляка Едрієна Броунера, потім відібрав титул за версією IBF у росіянина Сергія Липінця. У липні 2018 року Гарсія у легкій ваговій категорії провів об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Робертом Істером і переміг одноголосним рішенням суддів.

В останній раз Гарсія виходив у ринг у березні 2019 року. Піднявшись у напівсередню вагу (до 66,7 кг), він намагався відібрати титул за версією IBF в Ерола Спенса, але програв одноголосним рішенням суддів.

Очікується, що за вакантний пояс боксуватиме перший номер рейтингу WBC, переможець Олімпійських ігор-2012 – британець Люк Кемплбелл (20-2, 16 КО). Його найбільш імовірним суперником є росіянин Заур Абдуллаєв (11-0, 7 КО), який утримує титул WBC Silver. Поки Рада не винесла офіційне рішення про поєдинок.

На бій з Майкі Гарсією за титул WBC претендував українець Василь Ломаченко. Про це заявив промоутер Ломаченка та керівник компанії Top Rank Боб Арум. Таку заяву він зробив після того, як Ломаченко переміг Кроллу , відправивши британця у нокдаун у четвертому раунді. Сам Ломаченко викликав його на бій .

Британець Кемплбелл, який претендує на пояс WBC, вже встиг кинути виклик українцю Ломаченку. Однак його промоутер Едді Хірн заявив, що поки не планує організовувати цей бій. Відтак, Ломаченко навряд чи найближчим часом зможе завоювати титул WBC.

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