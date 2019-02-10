Боксер, з яким хоче битися Ломаченко, зламав ніс супернику та брутально його нокаутував: відео

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Джервонта Девіс переміг Уго Руїса
Джервонта Девіс переміг Уго Руїса / bbc.com

"Суперчемпіон" світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) американець Джервонта Девіс без проблем переміг мексиканця Уго Руїса.

Девіс у першому раунді накинувся на свого опонента і це завершилося для Руїса переломом носа і нокдауном на останніх секундах стартової трихвилинки.

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Руїс піднявся на ноги, але дав зрозуміти рефері, що продовжувати бій не має наміру. Відтак, Джервонта переміг технічним нокаутом.

 

 

Раніше Девіс неодноразово висловлював бажання провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василем Ломаченко. Зокрема, Джервонта впевнений, що зможе перемогти Ломаченка. Серед головних недоліків українця він відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.

Ломаченко ж заявляв, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса.

Хто такий Джервонта Девіс?
24-річний американський боксер на прізвисько "Танк", який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і є чемпіоном за версією WBA. На професійному ринзі Девіс провів 21 бій і всі виграв – 20 нокаутів. Його зріст 166 см, а розмах рук – 171 см. Промоутер Девіса – легендарний екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший. 

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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