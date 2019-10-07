Бондаренко програла другий поспіль матч після повернення

Українська тенісистка Катерина Бондаренко зазнала поразки в другому матчі поспіль після свого повернення. Слідом за фіаско в Узбекистані Катерина зачохлила ракетку в Китаї.

Катерина Бондаренко – Хітер Вотсон 0:2 (4:6, 6:7)

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Катерина невдало розпочала матч, програвши перший же гейм на своїй подачі. Британка також невдало провела три гейми на своїй подачі, але зуміла вирвати перемогу в партії завдяки брейку в 10-у геймі.

Другий сет українка провела набагато краще. У перших двох геймах на подачі Хітер українка мала брейк-пойнти, та не скористалася ними. У шостому геймі Вотсон відібрала подачу українки й повела 5:3. Подаючи на перемогу в грі, британка не змогла реалізувати 4 матч-пойнти.

Бондаренко зуміла відігратися й довела сет до тай-брейку. Щоправда, там сильнішою виявилася Вотсон, оформивши путівку в 1/8 фіналу турніру в Тяньцзіні.

Першу гру після народження дитини 33-річна Бондаренко зіграла в Узбекистані, програвши в першому раунді Гретье Міннен.