Борець Грицай – Усику: Сашенька, тобі доведеться навчитися поважати українців

Український борець Богдан Грицай звернувся до суперважковаговика Олександра Усика, заявивши, що якщо боксер перестане просувати російські інтереси, він не буде його критикувати.

Грицай опублікував нове відео на своєму YouTube-каналі, в якому заявив, що не злізе з "теми Усика", поки боксер та його команда буду "підло гадити" Україні та українцям.

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"Сашенька, хочеш далі заробляти на українцях? Тоді тобі доведеться навчитися нас поважати і не плювати в колодязь, з якого ти з такою жадібністю сьорбати все своє життя", – сказав Грицай.

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