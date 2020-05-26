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Борець Грицай – Усику: Сашенька, тобі доведеться навчитися поважати українців

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Олександр Усик
Олександр Усик / Getty Images

Український борець Богдан Грицай звернувся до суперважковаговика Олександра Усика, заявивши, що якщо боксер перестане просувати російські інтереси, він не буде його критикувати.

Грицай опублікував нове відео на своєму YouTube-каналі, в якому заявив, що не злізе з "теми Усика", поки боксер та його команда буду "підло гадити" Україні та українцям.

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"Сашенька, хочеш далі заробляти на українцях? Тоді тобі доведеться навчитися нас поважати і не плювати в колодязь, з якого ти з такою жадібністю сьорбати все своє життя", – сказав Грицай.

Усик – Грицай: причини конфлікту

  • 32-річний Усик знявся у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
  • У результаті Усика і Василя Ломаченка, який теж знявся у фільмі, внесли у базу "Миротворець".
  • Після цього з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.
  • Богдан вважає, що Усик кинув виклик своїм відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує "диванних експертів".
  • Слід зазначити, що відео з'явилося 4 травня, а фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес", 5-го травня. Таким чином, це не була відповідь Усика на критику за участь у релігійному фільмі. Ймовірно, це була відповідь Івану Редкачу.
  • Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.
  • У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олександр Усик Вільна боротьба Новини Спорту Бокс Спорт
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