Боруссія Дортмунд – Шальке: де дивитися онлайн матч Бундесліги

У суботу, 16 травня, після перерви у зв'язку з коронавірусом, поновлюється німецька Бундесліга. В Україні матч "Боруссія" Д – "Шальке" можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч "Боруссія" Дортмунд – "Шальке" в Україні покаже канал "Футбол 1". Канал є офіційним транслятором матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Дортмунда о 16:25, сам матч розпочнеться о 16:30.

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Дивитися онлайн матч "Боруссія" Дортмунд – "Шальке" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Боруссія" Д – "Шальке" можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

Дортмундці в останніх восьми матчах з "Шальке" здобули лише одну перемогу. Останній раз вони перемагали вдома в 2015 році, коли обіграли принципового противника 3:2.

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