24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Боруссія Дортмунд – Шальке: де дивитися онлайн матч Бундесліги

- Читать новость на русском
Боруссія Дортмунд – Шальке: де дивитися онлайн матч 16 травня 2020
Боруссія Дортмунд – Шальке де дивитися / Getty Images

У суботу, 16 травня, після перерви у зв'язку з коронавірусом, поновлюється німецька Бундесліга. В Україні матч "Боруссія" Д – "Шальке" можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч "Боруссія" Дортмунд – "Шальке" в Україні покаже канал "Футбол 1". Канал є офіційним транслятором матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Дортмунда о 16:25, сам матч розпочнеться о 16:30.

До теми Боруссія Дортмунд – Шальке: прогноз букмекерів на топ-матч Бундесліги

Дивитися онлайн матч "Боруссія" Дортмунд – "Шальке" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Боруссія" Д – "Шальке" можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

Дортмундці в останніх восьми матчах з "Шальке" здобули лише одну перемогу. Останній раз вони перемагали вдома в 2015 році, коли обіграли принципового противника 3:2.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Боруссія Д Шальке
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику
сьогодні , 16:53 РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику
Михайло Гема
Крик молоді "Динамо": талановиті футболісти розповіли, чому готові покинути свій клуб
сьогодні , 13:58 Крик молоді "Динамо": талановиті футболісти розповіли, чому готові покинути свій клуб
Михайло Гема
Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати
сьогодні , 11:46 Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати
Михайло Гема