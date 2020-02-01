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"Боруссія" Д розтрощила "Уніон Берлін", Холанд забив у 3-му матчі поспіль: відео

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Ерлінг Холанд / ФК "Боруссія" Д

В рамках 20-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська "Боруссія" розтрощила "Уніон" з Берліна – 5:0.

Боруссія Д – Уніон Берлін 5:0

Голи: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68, Вітсель, 70

Дивіться також: 19-річний Холанд забив три голи за 20 хвилин в дебютному матчі за "Боруссію": відео

19-річний норвежець віддячив головного тренера "джмелів" Люсьєна Фавра, який вперше довірив місце в стартовому складі, вразивши ворота новачка ліги "Уніона" вже на 18-й хвилині.

Відео першого голу Холанда

Однак, на цьому юний гравець не зупинився і оформив дубль в цьому матчі при рахунку 4:0.

Відео другого голу Холанда

До слова, 19-річний Холанд забив 7 м'ячів за 3 зіграних матчі, при цьому абсолютно кожен його удар по воротах став результативним. Такого в історії елітного німецького дивізіону не вдавалося ще нікому. Холанд перейшов у "Боруссію" в зимове трансферне вікно з "Зальцбурга" за 20 мільйонів євро.

"Боруссія" Д набрала 39 очок і займає 3 місце в Бундеслізі. "Уніон Берлін" з 23-ма очками йде на 12 місці. 8 лютого дортмундці на виїзді зіграють з "Байєром". "Уніон Берлін" в цей же день зіграє проти "Вердера".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Боруссія Д
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