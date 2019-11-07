"Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

"Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з футболу "Юність" платіж солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка. Платіж складає 301 578,95 євро.

Як повідомляє sport.de, німецький клуб посилається на угоди з "Динамо", згідно з яким кияни повинні взяти на себе всі платежі.

Читайте також: Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти "Динамо" через несплату податків

Представник "Боруссії" повідомив, що він очікує врегулювання ситуації зі сторони київського клубу до 16 листопада.

У цілому шість клубів повинні були отримати 1,3 мільйона євро. П'ять з них підтвердили отримання оплати.

Що відомо про скандал з платежем солідарності?

Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" у "Боруссію" 28 серпня 2017 року. Через махінації з трансфером у березні 2018 було відкрито кримінальне провадження в Україні.

Підозру вручили директору ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" Олександру Салію. Саме він отримав платіж солідарності від "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сума платежу склала лише 150 тисяч євро, а не 301 тисячу євро.

Дивіться також: Хитрий фінт Ярмоленка в матчі з португальцями став найкращим за версією УЄФА: відео

Найважливіше те, що ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" не мала ніякого відношення до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність".

Громадська організація була створена лише у 2015 році та не займалася вихованням Ярмоленка. При цьому в підписаних документах між ГО та "Динамо" вказано, що "сторони домовилися про те, що вищевказана обумовлена сума (в розмірі 150 тисяч євро) є повною та остаточною сумою відповідальності "Динамо" перед "Клубом" (Юність) і "Клуб" не матиме будь-яких претензій до "Динамо" щодо солідарних виплат".

24 жовтня стало відомо, що ФІФА відкрила дисциплінарне провадження проти київського "Динамо" та дортмундської "Боруссії".