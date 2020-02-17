Боруссія Д – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 лютого, "Боруссія" Д прийматиме ПСЖ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

Боруссія Д – ПСЖ. Перед матчем

Німецький колектив зумів вийти в плей-офф Ліги чемпіонів з непростої групи. У квартеті F дортмундці заробили 10 очок, завдяки чому вони посіли друге місце, випередивши "Інтер" на 3 пункти. Ну а лідером в турнірній таблиці була "Барселона" з 14 балами на рахунку. Після 22 турів поточного сезону Бундесліги в активі "Боруссії" Д 12 перемог і 42 очка, що всього на три менше, ніж у першого на сьогоднішній день "Лейпцига".

У матчі не зможуть взяти участь Делейні, Брандт і один з найкращих снайперів команди – Марко Ройс, у якого м'язова травма.

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Паризький колектив впевнено фінішував на груповому етапі ЛЧ вгорі турнірної таблиці. За 6 матчів на євроарені команда забила 17 голів, а пропустила лише два м'ячі. Заробивши 16 очок, вона випередила найближчого переслідувача "Реал" на 5 пунктів. З неприємних новин для столичної команди – травмовані гравці, кількість яких дорівнює восьми, а в списку можна побачити Мбаппе, Неймара і Дагбу з Діалло.

Матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого. Початок – о 22:00.

Що прогнозують букмекери на матч Боруссія Д – ПСЖ

Перемога "Боруссії" в цій зустрічі оцінюється в 2,90, на нічию букмекери дають коефіцієнт 3,96, а на перемогу ПСЖ – 2,35.

Щодо кількості голів, то ставка на "тотал матчу більше 2,5" становить 1,39. На "тотал матчу менше 2,5" – 2,90.