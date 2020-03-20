"Боруссія" увімкнула легендарну пісню на порожньому стадіоні та звернулася до фанів: відео

Футбольний клуб "Боруссія" з міста Дортмунд звернувся до своїх вболівальників під час карантину. Матчі "джмелів" наразі не відбуваються через пандемію коронавірусу. Тому домашній стадіон німців "Сігнал Ідуна Парк" пустує.

Клуб випустив відео з пустого стадіону "Сігнал Ідуна Парк" із записом легендарної пісні You'll Never Walk Alone.

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"Ми сумуємо по цьому. І, перш за все, за вами", – написала пресслужба дортмундців у твіттері.

Дивіться відео зі стадіону "Боруссії"

Коронавірус та німецький футбол

Через пандемію коронавірусу усі німецькі футбольні ліги призупинені до 2-го квітня. До зупинки Бундесліги було зіграно 25 турів. Лідирує мюнхенська "Баварія".

Водночас німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт впевнений, що проведення футбольних матчів можливе тільки у наступному році

Таким чином, на його думку, у цьому році не варто очікувати футбольних матчів у Німеччині.

У Німеччині станом на 20 березня коронавірус підтверджено приблизно у 14 тисячі осіб. Від коронавірусу у Німеччині померла 31 людина.

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