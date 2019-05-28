"Бостон" переміг "Сент-Луїс" у першому матчі фінальної серії Кубка Стенлі: відео

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"Бостон" відкрив рахунок у серії з "Сент-Луїсом"
"Бостон" відкрив рахунок у серії з "Сент-Луїсом" / Фото з відкритих джерел

"Бостон" виграв перший матч фінальної серії Кубка Стенлі у "Сент-Луїса". Господарі відправили у ворота гостей чотири шайби, пропустивши дві.

"Бостон" – "Сент-Луїс" 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Рахунок у серії: 1:0

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Пропустивши дві шайби в свої ворота, "Бостон" зміг переламати хід поєдинку і здобути перемогу в першому матчі фінальної серії Кубка Стенлі. При цьому "Брюїнз" майже в два рази перекидали своїх суперників.

Голкіпер господарів майданчика Туукка Раск відбив за матч 18 з 20-ти кидків, а його колега з "Блюз" Джордан Біннінгтон впорався з 34-ма з 37-ми. Рахунок в першому періоді відкрив Брейді Шенн, а на початку другої двадцятихвилинки відзначився Володимир Тарасенко.

Після цього забивав тільки "Бостон". Коннор Кліфтон і Чарлі Макевой нівелювали перевагу суперників, Шон Куралі закинув переможну шайбу, а Бред Маршан вразив порожні ворота "Сент-Луїса".

Наступна гра між "Сент-Луїсом" і "Бостоном" відбудеться 30 травня.

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Теги: Спорт Хокей
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