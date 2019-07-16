Bottle cap challenge, Ice Bucket Challenge: вражаючі відео челенджів від зіркових спортсменів

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Bottle cap challenge – чергова божевільна естафета, яка захопила планету. Суть у тому, щоб ударом ногою відкоркувати пляшку. Розпочав її боєць ММА Карен Пашікян, а підхопили інші спортсмени. А епатажна дружина футболіста Миколи Морозюка у фірмовому стилі показала, як справді круто відкривати пляшку з водою. Найкрутіші челенджі – дивіться у відео.

Також у випуску:

Одне із найбільш красивих бойових мистецтв світу – капоейра. Це не лише боротьба із суперником, це своєрідна гра, у якій не завжди є переможці.

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Теги: Новини України Спорт навиворіт Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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