Bottle cap challenge, Ice Bucket Challenge: вражаючі відео челенджів від зіркових спортсменів

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Bottle cap challenge – чергова божевільна естафета, яка захопила планету. Суть у тому, щоб ударом ногою відкоркувати пляшку. Розпочав її боєць ММА Карен Пашікян, а підхопили інші спортсмени. А епатажна дружина футболіста Миколи Морозюка у фірмовому стилі показала, як справді круто відкривати пляшку з водою. Найкрутіші челенджі – дивіться у відео.

Також у випуску: Одне із найбільш красивих бойових мистецтв світу – капоейра. Це не лише боротьба із суперником, це своєрідна гра, у якій не завжди є переможці.