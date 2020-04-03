BoxRec: Ломаченко опустився на дев'яту сходинку рейтингу найкращих боксерів

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, WBC Franchise українець Василь Ломаченко втратив декілька позицій за версією BoxRec. Серед українських боксерів Ломаченко посідає найвищу сходинку рейтингу.

Портал BoxRec оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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Рейтинг продовжує очолювати мексиканець Сауль Альварес, який виступає у середній вазі. Другу сходинку рейтингу посідає британець Тайсон Ф'юрі, якому в лютому вдалося відібрати у Деонтея Уайлдера титул WBC в суперважкому дивізіоні.

Трійку лідерів замикає американець Еррол Спенс.

Найвище із українців розташувався Василь Ломаченко. В оновленому рейтингу українець опустився на 9-й рядок рейтингу.

Друге місце серед українців у Олександра Усика, який розташувався на 16-й позиції, Сергій Дерев'янченко займає 35-й рядок, а Олександр Гвоздик розташовується на 46-й позиції.



Топ-10 найкращих боксерів світу за версією BoxRec

Досягнення Василя Ломаченка

На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.

На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.

Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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