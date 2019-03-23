Брати Бьо виграли гонку-переслідування, Підручний потрапив у топ-30

Йоганнес Тінгнес Бьо, попри три промахи, зумів виграти гонку-переслідуванні на останньому етапі Кубка світу у норвезькому Холменколлені.. Він показав час 32:15,6. При цьому на фініші він випередив свого брата Тар'єна на +13,9. То вони разом піднялися на п'єдестал.

Арнд Пайффер фінішував третім (+18,2). Він випередив Фелікса Ляйтнера (+22,1), який єдиний з усіх біатлоністів відстрілявся на чисто.

До слова: Норвегія виграла Кубок націй з біатлону, збірна України завершила сезон у топ-10

An all star podium: Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe and Arnd Peiffer #HOL19



Watch the men's pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zu79bVlVHm — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 березня 2019 р.

З українців бігли лише Дмитро Підручний та Артем Прима. Та їх стрільба та лижний час не вразили. Підручний зробив чотири промахи ((1+1+0+2) та показав 30-ий час (+2:52.2). завдяки цьому він потрапить у мас-старт у неділю, 24 березня. Це буде остання гонка на етапах Кубка світу з біатлону у сезоні 2018-2019..

Натомість Артем Прима з сімома промахами ((1+3+2+1) відстав на +5:38.6. Його час лише 49-ий у цій гонці.

У неділю, 24 березня, відбудуться ще дві гонки – чоловічий та жіночий мас-старти. У чоловіків Україну представлятиме лише Дмитро Підручний. Натомість українки не зуміли собі забезпечити участь у змаганнях. Найкращою з українок стала Віта Семеренко.

Як це було: Кузьміна впевнено виграла гонку-переслідування, найкраща з українок Віта Семеренко – лише 30-та