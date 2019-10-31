Браво, Елі: Монфіс написав привітання для Світоліної прямо на камері (відео)

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

Французький бойфренд Еліни Світоліни Гаель Монфіс привітав українку після своєї перемоги на Мастерсі в Парижі.

Після матчу француз, замість традиційного автографа на телекамері написав "Браво, Елі", передавши привіт Світоліной, яка зараз виступає на Підсумковому турнірі WTA.

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У матчі другого кола француз був сильнішим в національному дербі проти Бенуа Пера – 6:4, 7:6.

Спорт 24 писав, що чинна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску не дограла матч Підсумкового турніру WTA проти Кароліни Плішкової. Після відмови Андреєску Еліна Світоліна вийде з "Пурпурної групи" у півфінал з першого місця. Саме проти Андреєску українця повинна була зіграти в останньому поєдинку.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Еліна Світоліна
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