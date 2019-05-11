Брайтон – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

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Брайтон – Манчестер Сіті: прогноз на матч 12 травня 2019 - чемпіонат Англії
Брайтон – Манчестер Сіті прогноз букмекерів

"Манчестер Сіті", у випадку перемоги над "Брайтоном" у неділю, 12 травня, стане чемпіоном Англії. Букмекери оцінили шанси команди на перемогу.

Прогноз на матч "Брайтон" – "Манчестер Сіті"

Ситуація в турнірній таблиці дуже проста – "Брайтон" вже забезпечив собі місце в АПЛ у наступному сезоні, а "Манчестер Сіті" випереджає "Ліверпуль" рівно на одне очко. Перемога гарантує "містянам" золоті медалі чемпіонату Англії.

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Навряд чи "Брайтон" буде надто вже сильно опиратися натиску "Манчестер Сіті". Своє основне завдання – залишитися у вищій лізі англійського футболу – команда вже виконала. Так, перед своїми вболівальниками не хочеться вдарити в бруд обличчям, але ці три очки для гостей життєво необхідні. "Містяни" зроблять все, щоб здобути перемогу і випередити "Ліверпуль" в турнірній таблиці.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Сіті" переміг "Брайтон" у чотирьох матчах поспіль в рамках АПЛ. Останній матч на між командами завершився мінімальною перемогою "містян" 1:0. Коефіцієнт на те, що команди заб'ють більше, аніж один гол – 1,12.

Коефіцієнт на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в цьому протистоянні 1,15. Якщо ж перемогу здобудуть господарі, то виграш помножиться аж на 18. Нічийний результат, який навряд чи задовольнить "Манчестер Сіті", – 8.

Прогноз PariMatch

У PariMatch на виїзну звитягу "Манчестер Сіті", який мчить до другого поспіль чемпіонства, – 1,16. Коефіцієнт на те, що "Брайтон" зможе засмутити "містян" і переможе – 19,5. Нічия – 8.

Коефіцієнт на те, що "Ман Сіті" знову переможе "Брайтон" з різницею в один гол – 4,40. Такий же підсумком на користь "шпор" – 13.

Прогноз Marathon bet

В цій букмекерській конторі коефіцієнт на те, що "Брайтон" зможе перемогти "небесно-блакитних" – 17,5. Перемога "Манчестер Сіті" – 1,175, а нічия – 8,70.

Коефіцієнт на суху перемогу "містян" – 1,9. Коефіцієнт на суху перемогу господарів поля – 19.

Поєдинок 38-го туру чемпіонату Англії "Брайтон" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 12 травня. Початок гри – о 17:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
Джерело: 24 канал
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