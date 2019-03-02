Бразилець Матеус перейшов у "Зорю": фото

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Матеус
Матеус / lunomeno

Луганська "Зоря" підсилилася черговим новим футболістом. До лав луганців приєднався 22-річний бразильський півзахисник Матеус Нортон.

Футболіст вже підписав з луганським клубом контракт, проте офіційно про угоду ще не повідомили.

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Раніше повідомлялося, що Матеус перейде в "Зорю" на правах вільного агента, оскільки розірвав контракт зі своїм колишнім клубом – "Флуміненсе".

Очікується, що з футболістом підпишуть угоду терміном на 2 роки.

За інформацією Xsport, гравець грав за "Зорю" під час зимових зборів.

На рахунку Матеуса 25 матчів у складі "Флуміненсе", в яких результативними діями він не відзначався.

Раніше луганська "Зоря" поповнила склад воротарем Микитою Шевченком. Останнім клубом голкіпера був донецький "Шахтар". Водночас покинув клуб захисник Олександр Сваток.

Також клуб підписав контракт з нападником Пилипом Будківським, який свого часу виступав за "Анжі". Повернувся до луганців півзахисник Ігор Чайковський.

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Теги: Спорт ФК Зоря Футбол Трансфери
Джерело: 24 Канал
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