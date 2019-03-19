Бразилець Мораес офіційно викликаний в збірну України

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Бразилець Мораес офіційно викликаний в збірну України

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес викликаний в збірну України. Натуралізований українець прибуде в розташування збірної вже 19 березня вранці.

Після підтвердження інформації про отримання Жуніором Мораесом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення запросити гравця до збірної України, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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Футболіст, який вже сім років живе в нашій державі і пов'язує своє майбутнє з Україною, прибуде в розташування "синьо-жовтих" 19 березня вранці.

Жуніор познайомиться з колективом на теоретичному занятті, яке відбудеться до обіду. Увечері новачок головної команди країни візьме участь в першому для себе тренуванні у складі збірної.

Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

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Читайте хроніку подій з натуралізацією Мораеса:

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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