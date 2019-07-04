Бразилець Жуліо Сезар очолив донецький "Олімпік"

Новим тренером донецького "Олімпіка" став бразилець Жуліо Сезар. Угоди з ним розрахована на 2,5 роки.

Асистентами головного тренера стануть іспанський фахівець Хав'єр Луруено Лобо та 28-річний Кирило Куренко, який до недавнього часу очолював ФК "Минай".

До слова: Трансфери команд УПЛ

"Радий перебувати тут. У мене залишилися хороші враження від України ще з тих часів, коли я приїжджав сюди у складі "Аустрії" грати проти донецького "Шахтаря" в кубку УЄФА", – заявив Жуліо Сезар на представлені.

Варто зазначити, що 41-річний Жуліо Сезар за свою кар'єру пограв у чималій кількості клубів. Захисник одягав форми клубів "Марафон" (Гондурас), "Вальядолід" (Іспанія), "Реал" (Мадрид, Іспанія), "Мілан" (Італія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія), "Аустрія" (Австрія), "Болтон" (Англія), "Тигрес" (Мексика), "Олімпіакос" (Греція), "Динамо" (Бухарест, Румунія), "Газіантепспор" (Туреччина), "Торонто" (Канада), "Паррільяс Уан" (Гондурас). З "Реалом" він навіть вигравав Лігу чемпіонів. Але після цього доволі багато часу провів в орендах, а також переходив з одного клубу в інший, надовго не затримуючись ніде.

У 2014 році Жуліо Сезар завершив професійну кар'єру та приступив до тренерської діяльності. має тренерську ліцензію УЄФА категорії PRO. Жуліо Сезар вільно говорить на 4 мовах: португальській, іспанській, англійській та італійській. Останнім місцем праці Жуліо Сезара був "Крісто Атлетіко", який виступає у Терсері – четвертому дивізіоні Іспанії.