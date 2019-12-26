Бразильський форвард Халк розлучився з дружиною та почав зустрічатися з її племінницею

У бразильського нападника Халка справжні бразильські пристрасті в сімейному житті. Після розлучення він почав зустрічатися з племінницею своєї колишньої дружини.

Халк 12 років був одружений з Іран Соузою. В пари за цей час народилося троє дітей – Ян, Тіаго та Аліс. Однак в серпні 2019 року пара офіційно розлучилася.

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А вже у жовтні 2019 року футболіст почав зустрічатися з племінницею Іран Камілою. Факт їх стосунків Халк через своїх представників підтвердив бразильському виданню UOL.

Відзначається, що до цього Іран та Камілла були дуже близькими. Вони викладали чимало спільних фотографій у соцмережах. Та й між собою дівчата дуже схожі. Чи спілкуються вони зараз – невідомо. При цьому сторінка Каміли в Instagram була видалена. Хоча сторона Халка заявляє, що у дівчини ніколи не було профілю в соцмережі.



Іран Соуза зі своєю племінницею Камілою (фото: UOL)

Халк в Європі зробив собі ім'я в матчах за португальський "Порту". Та у 2012 році він перейшов у російський "Зеніт" за 60 мільйонів євро. У 2016 році його продали в Китай у клуб "Шанхай Теллейс" за майже 56 мільйонів євро.