Бразильський клуб хоче домовитися з "Шахтарем", щоб придбати Тайсона на фоні скандалу

Керівництво бразильського "Інтернасьонала" планує в зимове трансферне вікно зробити чергову спробу повернути в команду вінгера "Шахтаря" Тайсона.

Очікується, що боси бразильського клубу проведуть переговори з футболістом в грудні, коли він повернеться в країну у відпустку, повідомляє видання GaúchaZH.

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У разі, якщо з самим Тайсоном питання особистого контракту вдасться владнати, то "Інтернасьонал" розраховує у сприянні з гравцем спробувати переконати керівників "Шахтаря" піти назустріч побажанням футболіста і відпустити його в Бразилію.

До слова, раніше "Інтернасьонал" робив цілий ряд спроб повернути Тайсона, який є клубним вихованцем, але всякий раз наражався на відмову "Шахтаря".

Напередодні Тайсон знову заговорив про бажання повернутися до Бразилії. Приводом для цього став недавній расистський скандал на матчі "Шахтар" – "Динамо" в Харкові.