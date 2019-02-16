Бразильський новачок "Шахтаря" провів дебютне тренування у клубі: фото
Бразильський новачок "Шахтаря" Маркос Антоніо приєднався до "гірників" на базі в Святошино і 16 лютого провів перше тренування з командою.
"Шахтар" провів тренування після поєдинку Ліги Європи проти "Айнтрахта", який завершився внічию 2:2. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Читайте також: Зірковий легіонер "Динамо" приєднається до киян після важкої травми
Заняття мало більше відновлювальний характер. Паулу Фонсека поділив гравців на дві групи – футболісти,що грали з "Айнтрахтом", вирушили на відновлювальні процедури та масаж, а інші провели годинне заняття на полі.
Антоніо прибув в розташування "гірників" із запізненням через участь в Копа Америка U-20, де виступав за збірну Бразилії.
Антоніо виступатиме за "Шахтар" під 88 номером та вже був заявлений на весняну частину УПЛ. 18-річний Маркос є вихованцем "Атлетіко" Паранаенсе. В поточному сезоні виступав за португальський "Ешторіл".
Вибір редакції
-
Стали відомі імена претендентів на звання "Спортсмен року" в Україні у 2018 роцісьогодні , 15:21
-
Жіноча збірна України зіграє проти Росії у матчі за 3 місце на чемпіонаті Європисьогодні , 12:05
-
Біатлон: Крістіансен несподівано переміг у спринті в Солт-Лейк-Сіті, українці за межами топ-3015 лютого , 21:33