Бразильський новачок "Шахтаря" провів дебютне тренування у клубі: фото

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Маркос Антоніо
Маркос Антоніо / shakhtar.com

Бразильський новачок "Шахтаря" Маркос Антоніо приєднався до "гірників" на базі в Святошино і 16 лютого провів перше тренування з командою.

"Шахтар" провів тренування після поєдинку Ліги Європи проти "Айнтрахта", який завершився внічию 2:2. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Заняття мало більше відновлювальний характер. Паулу Фонсека поділив гравців на дві групи – футболісти,що грали з "Айнтрахтом", вирушили на відновлювальні процедури та масаж, а інші провели годинне заняття на полі.

Антоніо прибув в розташування "гірників" із запізненням через участь в Копа Америка U-20, де виступав за збірну Бразилії.

Антоніо виступатиме за "Шахтар" під 88 номером та вже був заявлений на весняну частину УПЛ. 18-річний Маркос є вихованцем "Атлетіко" Паранаенсе. В поточному сезоні виступав за португальський "Ешторіл".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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