Бразильський півзахисник "Шахтаря" розповів, що не дає йому краще вивчити російську мову

Донецький "Шахтар" у вівторок, 26 листопада, зіграє проти "Манчестер Сіті". Перед цим матчем гравець "гірників" Алан Патрік дав інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Про дитинство в Бразилії

У нас вдома завжди десь був м'яч. Тато багато грав на регіональному рівні. Майже пробився в професіонали й потім підтримував мене на цьому шляху. Я постійно їздив на його матчі, брав з нього приклад. Так що всередині мене завжди було щось, що змушувало любити футбол. Якби не футбол, можливо, я б подався в музиканти. Обожнюю співати та слухати музику, це важлива частина мого життя.



Алан Патрік у матчі за "Шахтар"

Про кумира дитинства

У 2004 році я покинув рідне місто Катандуву і в 12 років приїхав в Сантос. Це був пік кар'єри Роналдіньо в "Барселоні". Для мене він був кумиром, його гра зачаровувала. Техніка, інтелект, харизма. Що він витворяв на полі! Я починав на такій же позиції (потім її поміняли в "Шахтарі") і постійно намагався переймати щось у нього. До того ж у Роналдіньо не тільки був величезний талант, він допомагав здобувати трофеї. Це дуже важливо. Це те, завдяки чому ти входиш в історію.

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Про якості, які взяв би у Роналдіньо

Боже, дай мені їх всі! Особливо я хотів би його мислення, рішучість і гостроту, здатність миттєво приймати рішення і робити точні передачі. Він завжди показував шоу, але є одна з найважливіших речей у футболі – забивати голи. Він умів забити в будь-якій ситуації. Наприклад, гол "Челсі", коли у дуже складний момент він примудрився пробити носком бутси та відправити м'яч у сітку.

Але я брав приклад не тільки з нього. Я взагалі багато дивлюся футбол, спостерігаю за різними гравцями і намагаюся чогось у них навчитися.



Алан Патрік забив гол загребському "Динамо" в Лізі чемпіонів

Про перехід в "Шахтар"

Отримавши пропозицію від "Шахтаря", я подумав, що це може бути прекрасна можливість для мене. Історія бразильських гравців в клубі відразу привернула мою увагу. Це інша країна й інша культура, але той факт, що в команді так багато бразильців, вплинув на моє рішення. "Шахтар" сильно виріс за останні роки й, схоже, продовжить рости далі. Для мене велика честь бути частиною такого клубу, творити його історію, як це робили інші бразильці.

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Про кращих друзів в команді

В першу чергу – це Жуніор Мораес, якого я знав ще до того, як ми почали грати разом. Ми родом з одного міста, потім в Сантосі жили по сусідству, тому в підсумку стали ближчими один до одного. Але є й інші, наприклад, Марлос і Тайсон. Здорово, що ми завжди разом. У нас міцна дружба.



Алан Патрік приймає вітання від Мораеса

Про вільний час

Після тренування я їду додому, забираю сина зі школи, слухаю музику. Ще вчу російську мову, кожен день намагаюся вивчити щось нове. Я тут багато років і, чесно кажучи, міг би говорити краще, якби не стільки бразильців в команді. Ми проводимо багато часу разом, тому менше можливостей практикуватися в російській.

Іноді до нас приїжджають гості. Нещодавно були друзі з Бразилії, ми з дружиною зводили їх в центр Києва, на Майдан Незалежності. Це красиві місця, ми зазвичай туди ходимо, коли збираються друзі та члени сім'ї.

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Про роботу з Луїшем Каштру

У мене було багато різних тренерів. Працювати з Луїшем – задоволення. Як, втім, і з усіма моїми колишніми тренерами. Я вчився у них, вивчав їх філософію. Луїш багато спілкується з гравцями, дає корисні поради. А ми уважно слухаємо його, тому що це дуже досвідчений фахівець. Ми вже багато чому навчилися у нього.

Всі фото: ФК "Шахтар"