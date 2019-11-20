Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео

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Уго Соуза / twitter.com/Hugo99_

Матч між молодіжними командами "Фламенго" й "Корінтіанса" завершився жахливою бійкою. Футболісти "Корінтіанса" побили голкіпера "червоно-чорних".

"Фламенго" за сумою двох матчів переміг "Корінтіанс" у плей-офф молодіжного чемпіонату Бразилії.

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Після поєдинку футболісти "Корінтіанса" вирішили зігнати злість на воротарі "Фламенго". Декілька гравців "Фламенго" оточили голкіпера Уго Соузу.

Спершу Соуза отримав ляпас, після чого один з футболістів "Корінтіанса" вдарив Уго кулаком.

Відео нападу на воротаря

Після поєдинку Соуза попросив Федерацію футболу Бразилії покарати всіх винуватців інциденту. У своєму твіттері він опублікував відповідний заклик.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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