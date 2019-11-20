Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео
Матч між молодіжними командами "Фламенго" й "Корінтіанса" завершився жахливою бійкою. Футболісти "Корінтіанса" побили голкіпера "червоно-чорних".
"Фламенго" за сумою двох матчів переміг "Корінтіанс" у плей-офф молодіжного чемпіонату Бразилії.
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Після поєдинку футболісти "Корінтіанса" вирішили зігнати злість на воротарі "Фламенго". Декілька гравців "Фламенго" оточили голкіпера Уго Соузу.
Спершу Соуза отримав ляпас, після чого один з футболістів "Корінтіанса" вдарив Уго кулаком.
Відео нападу на воротаря
Після поєдинку Соуза попросив Федерацію футболу Бразилії покарати всіх винуватців інциденту. У своєму твіттері він опублікував відповідний заклик.