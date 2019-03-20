Бригада українських арбітрів розсудить матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Українські арбітри працюватимуть на чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок.

Українка Катерина Монзуль призначена головним арбітром на матч 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів між "Ліоном" і "Вольфсбургом". Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Допомагатимуть Катерині асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Гра відбудеться у середу, 20 березня, в передмісті Ліона, містечку Десін-Шарп’є. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Раніше Спорт 24 писав, що Катерина Монзуль також буде працювати на матчах жіночого чемпіонату світу-2019, а в минулому році Катерина увійшла в п'ятірку найкращих жінок-арбітрів світу.

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