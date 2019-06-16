Брієдіс у скандальному бою переміг Гловацкі у півфіналі WBSS, але не отримав пояс WBC: відео

Литовський боксер Майріс Брієдіс переміг у півфіналі Світової боксерської суперсерії (World Boxing Super Series, WBSS). І тепер виступить у фіналі.

Сам бій тривав лише три раунди, однак відзначився дещо суперечливою поведінкою Брієдіса. У другому раунді литовець отримав удар у потилицю, після чого відмахнувся, вдаривши по обличчю Гловацкі ліктем. Поляк після такого удар впав на ринг. А Брієдіс отримав одне штрафне очко.

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Згодом Гловацкі ще двічі опинявся на рингу. Перший раз – після удару в потилицю, а другий, коли вже пролунан гонг про закінчення раунду. Але цього разу Брієдіса не покарали за такі вчинки.

А вже у третьому раунді литовець відправив Гловацкі у нокаут, після якого поляк не зумів продовжити бій. У фіналі WBSS Майріс Бріедіс битиметься з кубинським боксером Юніером Дортікосом.

Відео бою Майріс Брієдіс – Кшиштоф Гловацкі

Таким чином Майріс Брієдіс виграв титул чемпіона світу у першій важкій вазі за версією WBO. Однак не отримав чемпіонський титул від WBC. Організація відмовилася виставляти його на цей бій за декілька годин до початку. Ще недавно цими титулами володів Олександр Усик. Саме у бою проти Гловацкі Усик завоював чемпіонський пояс WBO 17 вересня 2016 року. А 27 січня 2018 року у півфіналі WBSS переміг Брієдіса та здобув пояс чемпіона WBC. Вже згодом була перемога у фіналі над росіянином Муратом Гассієвим та звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі (чемпіонські пояси WBO, WBC, IBF та WBA). Тепер Усик відмовився від них через перехід у вище вагову категорію.