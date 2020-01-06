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Будківський перейшов до чернігівської "Десни"

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Пилип Будківський / Футбол24

Другим зимовим новачком чернігівської "Десни" став нападник Пилип Будківський. Форвард підписав повноцінний контракт з клубом.

Вже 10 січня Будківський приєднається до команди в Чернігові, і розпочне з "Десною" підготовку до весняної частини сезону 2019/20, йдеться на сайті клубу.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

"Десна" не вказує, на яких умовах гравець перейшов до їх команди. Адже попереднім клубом форварда була луганська "Зоря", куди він повернувся на початку 2019 року.

Загалом за свою кар'єру Будківський встиг пограти в чималій кількості клубів та чемпіонів. 27-річний уродженець Києва є вихованцем донецького "Шахтаря". Та перший матч в УПЛ провів за тоді ще "Іллічівець" з Маріуполя. Після цього були "Севастополь" та "Зоря". 13 липня 2016 року був відданий в оренду в російський "Анжі". Після цього знову на правах оренди був відданий в бельгійський «Кортрейк». Також на правах оренди провів 9 матчів у складі французького "Сошо". На початку 2019 року повернувся до "Зорі", а 6 січня 2020 року підписав контракт з чернігівською "Десною".

З 2007 по 2011 рік виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З 2011 по 2014 рік виступав за молодіжну збірну України, де досяг найбільших успіхів, забивши 19 м’ячів за 26 матчів. За збірну України дебютував у матчі проти Білорусі у 2014 році. У ще декількох матчах виходив на заміну (загалом шість ігор). Був учасником Євро-2016, але жодного разу не з’явився на полі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Десна
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