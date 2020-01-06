Будківський перейшов до чернігівської "Десни"

Другим зимовим новачком чернігівської "Десни" став нападник Пилип Будківський. Форвард підписав повноцінний контракт з клубом.

Вже 10 січня Будківський приєднається до команди в Чернігові, і розпочне з "Десною" підготовку до весняної частини сезону 2019/20, йдеться на сайті клубу.

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"Десна" не вказує, на яких умовах гравець перейшов до їх команди. Адже попереднім клубом форварда була луганська "Зоря", куди він повернувся на початку 2019 року.

Загалом за свою кар'єру Будківський встиг пограти в чималій кількості клубів та чемпіонів. 27-річний уродженець Києва є вихованцем донецького "Шахтаря". Та перший матч в УПЛ провів за тоді ще "Іллічівець" з Маріуполя. Після цього були "Севастополь" та "Зоря". 13 липня 2016 року був відданий в оренду в російський "Анжі". Після цього знову на правах оренди був відданий в бельгійський «Кортрейк». Також на правах оренди провів 9 матчів у складі французького "Сошо". На початку 2019 року повернувся до "Зорі", а 6 січня 2020 року підписав контракт з чернігівською "Десною".

З 2007 по 2011 рік виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З 2011 по 2014 рік виступав за молодіжну збірну України, де досяг найбільших успіхів, забивши 19 м’ячів за 26 матчів. За збірну України дебютував у матчі проти Білорусі у 2014 році. У ще декількох матчах виходив на заміну (загалом шість ігор). Був учасником Євро-2016, але жодного разу не з’явився на полі.