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"Будьте щасливими": Бех-Романчук показала романтичне фото зі своїм чоловіком

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Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук / Інстаграм

Зіркове подружжя українських спортсменів Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук показали спільне фото і привітали з Новим роком.

Світлину легкоатлетка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі.

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На фото вона в обіймах свого чоловіка – українського плавця Михайла Романчука.

Будьте щасливими у новому році,
– підписала фото спортсменка.

Варто зазначити, що у 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

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Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Марина Бех-Романчук Новини Спорту
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