"Будьте щасливими": Бех-Романчук показала романтичне фото зі своїм чоловіком
Зіркове подружжя українських спортсменів Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук показали спільне фото і привітали з Новим роком.
Світлину легкоатлетка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі.
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На фото вона в обіймах свого чоловіка – українського плавця Михайла Романчука.
Будьте щасливими у новому році,
– підписала фото спортсменка.
Варто зазначити, що у 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.
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