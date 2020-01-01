"Будьте щасливими": Бех-Романчук показала романтичне фото зі своїм чоловіком

Зіркове подружжя українських спортсменів Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук показали спільне фото і привітали з Новим роком.

Світлину легкоатлетка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі.

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На фото вона в обіймах свого чоловіка – українського плавця Михайла Романчука.

Будьте щасливими у новому році,

– підписала фото спортсменка.

Варто зазначити, що у 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

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