Букмекери пояснили аномальні коефіцієнти на матч "Олександрія" – "Карпати"

138 Читать новость на русском
Ставки на матч "Олександрія" – "Карпати" були підозрілими
Ставки на матч "Олександрія" – "Карпати" були підозрілими / ФК "Олександрія"

У неділю, 6 жовтня, відбувся матч УПЛ "Олександрія" – "Карпати". Увагу він привернув ще до початку. Адже букмекери дуже різко змінили коефіцієнти на переможця цього матчу.

Нагадаємо, на початку ставки приймалися з коефіцієнтами 2,24 на перемогу "Олександрії", 3,22 на нічию і 3,34 на перемогу "Карпат". Однак після цього вони різко змінилися, а деякі букмекери не приймали ставки на цю гру. За три дні до гри перемога "Олександрії" була оцінена в 1,12, а перемога "Карпати" – аж в 16. Це при тому, що в четвер "Олександрія" мала зіграти матчі Ліги Європи у Львові проти "Гента". "Карпати" ж в цей час лише готувалися на гри чемпіонату.

Як це було: "Олександрія" у напруженому матчі зіграла внічию проти "Гента" у Лізі Європи

Як згодом пояснили букмекери, цей матч не обов'язково міг бути договірним.

"Така зміна котирувань могла бути викликана безліччю некримінальних факторів. У Marathonbet незвичайних ставок на цю подію не зафіксовано, і наші коефіцієнти в даному випадку регулювалися поведінкою світової лінії, на яку могла вплинути велика ставка в інший букмекерській конторі на перемогу "Олександрії". Наприклад, заможним вболівальником цієї команди. З огляду на відносно невелику увагу до цього матчу, подібної ставки може бути досить, щоб котирування істотно змінилися у всіх букмекерів, що пропонують ставки на матч", – прокоментували цю ситуацію в букмекерській конторі Marathonbet.

Натомість у PariMatch відсутність лінії ставок на матч "Олександрія" – "Карпати" пояснили тим, що він може з'явитися вже ближче до гри. При цьому що на той час на інші п'ять матчів УПЛ ставки приймалися.

Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Карпати" закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1.

blog_ava
На Багамах через місяць після урагану під завалами знайшли живого собаку: зворушливе відео
сьогодні
4804
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія ФК Карпати
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
сьогодні 10:07 "Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
Ігор Саджениця 649
"Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
сьогодні 09:45 "Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
Ігор Саджениця 336
Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
6 жовтня 16:55 Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Юрій Семенюк 312
Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
6 жовтня 12:34 Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
Михайло Гема 301
Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
6 жовтня 09:44 Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
Андрій Шляхтін 2043
Новини
Більше новин
Залиште відгук