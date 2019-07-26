Букмекерський прогноз: матч "Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" і "Шахтар" розіграють перший трофей у новому сезоні. Українські гранди відкриють футбольний рік матчем за Суперкубок України. У цьому поєдинку фахівці на боці чинного чемпіона.

Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" в своєрідному турнірі – 1,69.

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Трофей над головою піднімуть "динамівці" – 2,19. Однак навряд усе вирішиться в основний час.



Букмекерський прогноз

Найімовірніший рахунок поєдинку 1:1. Коефіцієнт на такий підсумок – 6.15.



Букмекерський прогноз

Чи вдасться командам обмежитися основним часом, або ж доведеться розіграти трофей у серії післяматчевих пенальті, дізнаємося вже 28 липня. Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" розпочнеться о 21:00.

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