"Хоффенхайм" вирвав вольову перемогу над "Боруссією" Д: результати Бундесліги
В Німеччині з 20-го по 22 грудня відбудеться 17 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Хоффенхайм – Боруссія Д 2:1
Голи: Адамян, 79, Крамаріч, 87 – Гьотце, 17
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Хоффенхайм – Боруссія Д відеоогляд матчу
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