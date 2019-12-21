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"Хоффенхайм" вирвав вольову перемогу над "Боруссією" Д: результати Бундесліги

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Результати 17 туру Бундесліги

В Німеччині з 20-го по 22 грудня відбудеться 17 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Хоффенхайм – Боруссія Д 2:1

Голи: Адамян, 79, Крамаріч, 87 – Гьотце, 17

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Хоффенхайм – Боруссія Д відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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