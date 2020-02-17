24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Бутко покинув "Шахтар" через збірну України

2 Читать новость на русском
Богдан Бутко / lechpoznan.pl

Український футболіст Богдан Бутко прокоментував перехід із "Шахтаря" у польський "Лех". Оборонець перебрався на правах оренди до кінця сезону 2019/2020.

У коментарі офіційному сайту "Леха" Богдан заявив, що приїхав у Польщу здобувати нові трофеї.

Читайте також: Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"

"Я дуже радий, що опинився тут і приєднався до "Леха". Це нова глава в моїй кар'єрі, хотів би показати себе якнайкраще. Я прийшов сюди не тільки грати, але і допомагати вигравати трофеї", – сказав Бутко.

Також Богдан сподівається, що виступ у Польщі допоможе йому поборотися за місце у складі збірної України на Євро-2020.

Це важливий момент особисто для мене, тому що я хотів би через довгий час повернутися у збірну України і поїхати на Євро-2020,
– зазначив Бутко.

  • Бутко зіграв за збірну України 32 матчі, в яких віддав 1 результативну передачу.
  • Востаннє у футболці збірної України Богдан виходив 25 березня у матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1.
  • Натомість у цьому сезоні Богдан не провів жодного матчу за "Шахтар". Через відустніть ігрової практики Бутко ризикував втратити місце у збірній України.
  • Зазначимо, що за "Лех" виступає український футболіст Володимир Костевич.
  • Окрім Бутка та Костевича, у Польщі грає українець Олег Горін. Він захишає кольори "Ялегонії".
  • "Лех" після 22 турів займає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Джамала прокоментувала другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: ім'я фаворита зірки
сьогодні
7412
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео
Юрій Семенюк 26
сьогодні 14:12 Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
Ігор Саджениця 1029
сьогодні 08:57 Команда ЛеБрона Джеймса перемогла у Матчі всіх зірок НБА: відео
Ігор Саджениця 263
сьогодні 08:34 "Лаціо" переміг "Інтер" та піднявся на друге місце в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 274
сьогодні 07:40 Ліга чемпіонів: чого чекати від плей-офф
Михайло Гема 988
Новини
Більше новин
Залиште відгук