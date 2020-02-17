Бутко покинув "Шахтар" через збірну України

Український футболіст Богдан Бутко прокоментував перехід із "Шахтаря" у польський "Лех". Оборонець перебрався на правах оренди до кінця сезону 2019/2020.

У коментарі офіційному сайту "Леха" Богдан заявив, що приїхав у Польщу здобувати нові трофеї.

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"Я дуже радий, що опинився тут і приєднався до "Леха". Це нова глава в моїй кар'єрі, хотів би показати себе якнайкраще. Я прийшов сюди не тільки грати, але і допомагати вигравати трофеї", – сказав Бутко.

Також Богдан сподівається, що виступ у Польщі допоможе йому поборотися за місце у складі збірної України на Євро-2020.

Це важливий момент особисто для мене, тому що я хотів би через довгий час повернутися у збірну України і поїхати на Євро-2020,

– зазначив Бутко.