Бутко покинув "Шахтар" через збірну України
Український футболіст Богдан Бутко прокоментував перехід із "Шахтаря" у польський "Лех". Оборонець перебрався на правах оренди до кінця сезону 2019/2020.
У коментарі офіційному сайту "Леха" Богдан заявив, що приїхав у Польщу здобувати нові трофеї.
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"Я дуже радий, що опинився тут і приєднався до "Леха". Це нова глава в моїй кар'єрі, хотів би показати себе якнайкраще. Я прийшов сюди не тільки грати, але і допомагати вигравати трофеї", – сказав Бутко.
Також Богдан сподівається, що виступ у Польщі допоможе йому поборотися за місце у складі збірної України на Євро-2020.
Це важливий момент особисто для мене, тому що я хотів би через довгий час повернутися у збірну України і поїхати на Євро-2020,
– зазначив Бутко.
- Бутко зіграв за збірну України 32 матчі, в яких віддав 1 результативну передачу.
- Востаннє у футболці збірної України Богдан виходив 25 березня у матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1.
- Натомість у цьому сезоні Богдан не провів жодного матчу за "Шахтар". Через відустніть ігрової практики Бутко ризикував втратити місце у збірній України.
- Зазначимо, що за "Лех" виступає український футболіст Володимир Костевич.
- Окрім Бутка та Костевича, у Польщі грає українець Олег Горін. Він захишає кольори "Ялегонії".
- "Лех" після 22 турів займає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.