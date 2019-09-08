Б'янка Андреєску встановила історичне досягнення на US Open, Вільямс програла 4-й поспіль фінал

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Б'янка Андреєску та Серена Вільямс
Б'янка Андреєску та Серена Вільямс / twitter.com/usopen

19-річна канадська тенісистка Б'янка Андреєску обіграла Серену Вільямс у фіналі US Open і виграла свій перший "Великий шолом". Для неї він став третім титулом у сезоні та кар'єрі.

Уродженка Онтаріо у цьому році вперше грала на US Open в основній сітці. Вона стала першою тенісисткою у Відкритій ері (після 1968 року), яка перемогла в Нью-Йорку в рік дебюту.

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Крім того, вона всього в четвертий раз грала в основній сітці "Шоломів". Андреєску повторила досягнення Моніки Селеш, яка теж виграла свій четвертий турнір "Великого шолому" ("Ролан Гаррос" 1990).

У свою чергу експерша ракетка світу Серена Вільямс зазнала четвертої поразки у фіналах "Великих шоломів" поспіль.

Всі чотири фіаско вона зазнала після повернення з декрету у 2018 році. До цього американка за всю кар'єру програла всього шість фіналів. У програних фіналах 23-разова чемпіонка не взяла жодного сету.

З урахуванням звичайних турнірів WTA у Серени вже п'ять програних фіналів поспіль. Раніше вона ніколи не поступалася більше, аніж у двох.

Б'янка Андреєску – Серена Вільямс відеоогляд матчу

 

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Теги: Новини Спорту Спорт US Open Теніс Серена Вільямс
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